Adana’da bayıltan tost

Adana'da 1973 yılından bu yana meşhur olan ve 'Acı atıyorum abi' sözüyle Türkiye'de tanınan Tostçu Mahmut, düzenlediği '1. Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması' ile müşterilerini yarıştırdı.

Kebabı, şalgamı ve şırdanıyla meşhur Adana’da, 1973 yılında son kalan parasıyla aldığı seyyar tezgahta tost yapan Mahmut Kurt’un bu lezzeti, geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Anıl Kurt ile tüm Türkiye’ye yayıldı. Sacda pişirilen sucuk, yumurta, domates, baharatla harmanlanıp, somun ekmekle buluştuktan sonra ütüyle preslenip, lezzet severlere sunuluyor. Geçmişte seyyar tezgahta Adanalılara sunulan meşhur tost, ‘Tostçu Mahmut’ markasıyla şimdi 23 şube 400 çalışanı ile Türkiye’nin dört bir köşesinde servis ediliyor.

ACILI ADANA TOSTU YEME YARIŞMASI

Tostçu Mahmut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karaca'nın organizasyonunda Adana'daki Çarşı Şubesi'nde 1’inci Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması düzenlendi. Sosyal medyadan yapılan duyuruyla belirlenen 7 yarışmacıya hazırlanan acı tostlar, servis edildi. 1'i kadın, 6 yarışmacı tostları yerken renkli görüntüler oluştu. Yarışmacıların kıyasıya mücadelesi, çevredeki vatandaşlar tarafından da görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

SU DÖKÜP AYILTMAYA ÇALIŞTILAR

Yarışmacılardan İsa Çetinkaya, beşinci tostunu yerken fenalaşarak bayıldı. Çetinkaya’ya restoran çalışanları müdahale ederek su döküp ayıltmaya çalıştı. Çetinkaya, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çetinkaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AVRUPA VE ORTADOĞU’YA AÇILIYOR

Yarışmaya ilişkin bilgi veren Mahmut Karaca, Adana tostunu gastronomi dünyasına tanıtmaktan mutlu olduklarını söyledi. Karaca, “Adana tostunu sadece Türkiye’ye değil, dünyaya duyurduk. Çok yakında Hollanda, Almanya ve Kuzey Irak şubelerimizi açacağız. Bu yarışmayı da her sene geleneksel hale getireceğiz. Fenalaşan yarışmacımıza geçmiş olsun diliyorum. Öğrendiğimize göre çok şükür sağlık durumu iyiymiş” diye konuştu.



Yarışmada 7 acılı Adana tostu yiyen Hakan Kısa birinci oldu. Kısa’ya para ödülü ve oyun konsolu verildi.