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Adana'da bir grup şahıs, görev başındaki polislere hakaret etti
Adana'da bir grup şahıs, görev başındaki polislere hakaret etti
Adana'da kimliği belirsiz bir grup, ekip otosunun içindeki polis memurlarına hakaret ederken görüntülendi.
09 Aralık 2022 Cuma 01:05
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.