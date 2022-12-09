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Adana'da bir grup şahıs, görev başındaki polislere hakaret etti

Adana'da bir grup şahıs, görev başındaki polislere hakaret etti
Adana'da kimliği belirsiz bir grup, ekip otosunun içindeki polis memurlarına hakaret ederken görüntülendi.
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