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Adana'da feci olay! Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 35 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde arkasındaki iki römorkla tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.
Adana'da feci olay! Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 35 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kozan ilçesi Bağtepe Mahallesi Büngüş mevkisinde meydana geldi. Özay Kayhan yönetimindeki arkasında iki römork bulunan 01 VZ 639 plakalı traktör, devrildi.

FECİ OLAYDA 35 TARIM İŞÇİSİ YARALANDI 

Kazada, römorklarda yolculuk yapan 35 tarım işçisi, araziye savruldu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılardan bazıları ambulansla, bazıları ise otomobillerle Kozan Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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