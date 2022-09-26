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Adana'da 'hastane ihalesine fesat karıştırma' ve 'rüşvet' operasyonunda 28 kişi yakalandı

Adana'da "hastane ihalesine fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonunda aralarında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi eski başmüdürü ve eski başhekimi ile doktorların da olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 'hastane ihalesine fesat karıştırma' ve 'rüşvet' operasyonunda 28 kişi yakalandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balcalı Hastanesi'nde 2018-2021'deki ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına sebebiyet verildiği, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, hastaneyle ilgili medikal işi ihaleleri ve doğrudan alımlarda bazı medikal firmalarıyla hareket ederek, kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında hastanenin eski başmüdürü A.Ö, eski başhekimi T.C.İ. ve eski başhekim yardımcısı K.M.Ö. ile doktorların da bulunduğu 28 zanlıyı şafak vakti eş zamanlı operasyonda yakaladı.

Adreslerde ruhsatsız tabanca, şarjör, Balcalı Hastanesi ile ilgili ihale ve doğrudan temin evrakları ve 3 kaşe bulundu.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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