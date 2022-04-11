  • BIST 2.409,90
  • Altın 921.295
  • Dolar 14.7256
  • Euro 16.0566
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı

Adana'da cinayet, uyuşturucu ticareti, silahlı yağma suçlarına karıştığı belirlenen çeteye şafak vakti hava destekli yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. 
Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte cinayet, silahlı yağma, uyuşturucu ticareti gibi suçları işlediği belirlenen bir çeteyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

30 şüphelinin adresini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti.

Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda özel harekat timleri, evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girdi.

Evleri didik didik arayan ekipler, çete üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan 30 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gelir İdaresi Başkanlığı 145 personel alacak11 Nisan 2022 Pazartesi 10:26
  • İşsizlik oranları açıklandı11 Nisan 2022 Pazartesi 10:03
  • Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılık şebekesi çökertildi11 Nisan 2022 Pazartesi 10:01
  • Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı11 Nisan 2022 Pazartesi 09:56
  • Çin'de 27 bin 529, Hong Kong'da 1921 Kovid-19 vakası tespit edildi11 Nisan 2022 Pazartesi 09:55
  • Elon Musk, daha önce katılacağını açıkladığı Twitter yönetim kurulunda bulunmayacak11 Nisan 2022 Pazartesi 09:50
  • Van'da göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama11 Nisan 2022 Pazartesi 09:43
  • Tunceli'de şarampole yuvarlanan otomobildeki hakim, savcı ve avukat yaralandı11 Nisan 2022 Pazartesi 09:42
  • Van'da FETÖ ve PKK/KCK operasyonu11 Nisan 2022 Pazartesi 09:41
  • Bakan soylu açıkladı: Türkiye'de ne kadar PKK'lı kaldığını açıkladı!11 Nisan 2022 Pazartesi 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti