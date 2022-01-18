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Adana’da kaçak 8 milyon 440 bin makaron ele geçirildi: 7 gözaltı

Adana’da, polis operasyonunda gümrük kaçağı 8 milyon 440 bin makaron, 1,5 ton tütün, 4 bin doldurulmuş sigara, 3 bin paket elektronik sigara kartuşu ve 2 bin paket sigara ele geçirilirken, 7 şüpheli de gözaltına alındı.
Adana’da kaçak 8 milyon 440 bin makaron ele geçirildi: 7 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında; kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskınlar yaptı, şüphe üzerine otobüsleri uygulama noktasında durdurdu. Adreslerde ve otobüslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 8 milyon 440 bin makaron, 1,5 ton tütün, 4 bin doldurulmuş sigara, 3 bin paket elektronik sigara kartuşu ve 2 bin paket sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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