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Adana'da PKK/KCK soruşturmasında 38 zanlı hakkında gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, aralarında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ve bazı HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana'da PKK/KCK soruşturmasında 38 zanlı hakkında gözaltı kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan teknik takip sonucu bazı şüphelilerin örgüt adına faaliyette bulunduğu belirlendi.

Aralarında Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ile HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, Funda Buyruk'un da aralarında olduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Polis, Seyhan Belediyesi binasında arama yaptı.

Ekiplerin zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları ve adreslerdeki aramaları sürüyor.

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