Adana'da polise ateş açıldı! Saldırganlar kıskıvrak yakalandı

Adana'da hareketli anlar yaşandı. Kentte 'Dur' ihtarından bulundukları otomobilden ateş açılınca polisler ile şüpheliler arasında çatışma çıktı. Araçtaki 2 şüpheli yaralı olarak yakalanıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

DHA'nın haberine göre, araçtaki 2 şüpheli, ekipleri görünce kaçmaya başladı. Bir süre otomobili takip eden ekipler, cadde üzerinde aracın lastiğine ateş açarak aracı durdurdu.

YARALI OLARAK ELE GEÇİRİLDİLER

Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, polise tabancayla ateş açtı. Polis ekipleri de karşılık verdi. Şüpheliler yaralı olarak ele geçirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.