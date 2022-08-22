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Adana'da polislere silahlı saldırı: 3 yaralı

Adana'da bir kişiyi gözaltına almak isteyen görev başındaki polislere saldırıda bulunuldu. Şüphelinin yakınları tarafından yapılan saldırıda 3 polis yaralandı.
Adana'da polislere silahlı saldırı: 3 yaralı

Adana'da polise kurşun sıkıldı. Adana Seyhan'da bir kişiyi gözaltına almak isteyen görev başındaki polislere saldırıda bulunuldu. Şüphelinin yakınları tarafından yapılan saldırıda 3 polis yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekibi, Narlıca Mahallesi'nde bir şüpheliyi gözaltına almak istedi. Şüphelinin yakınları polise direnince arbede çıktı.

Arbede sırasında şüphelinin yakını olduğu öğrenilen T.G., av tüfeğiyle polislere peş peşe ateş açtı. 2 şüpheli olay yerinden kaçarken, 3 polis, vücutlarına isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Özel harekat ve TEM ekipleri, zırhlı araçlarla bölgeyi ablukaya alırken, saldırıyı gerçekleştiren T.G.'nin, kaçarken silahı M.K. isimli kişinin evine bıraktığı saptandı. M.K.'nın evine baskın yapan polis, olayda kullanıldığı değerlendiren av tüfeğini ele geçirdi. Gözaltına alınan M.K., polis merkezine götürüldü. 

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Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor.

 

 

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