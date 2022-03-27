  • BIST 2.175,51
  • Altın 933.473
  • Dolar 14.8296
  • Euro 16.2819
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 5 °C
»

Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu yapıldı

Adana'da bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında koşu düzenlendi.
Adana'da Portakal Çiçeği Karnaval Koşusu yapıldı

Tarihi Büyüksaat önünden başlayan 10 kilometrelik koşuya, yaklaşık 1000 sporcu katıldı.

Rengarenk taç ve şapkalar takan sporcular, Seyhan ve Fuzuli caddeleri ile Kasım Gülek ve Özdemir Sabancı bulvarlarını takip ederek Merkez Park'taki bitiş çizgisine ulaştı.

Yarışmayı, kadınlarda Anna Lopez birinci, Burcu Çinçin ikinci ve Bahar Özaçar üçüncü olarak tamamladı.

Erkeklerde ise Koray Het birinci, Mesut Akpınar ikinci ve Hamit Ökten üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray Kulübünün mali kongresinde ibra oylaması sona erdi27 Mart 2022 Pazar 10:23
  • Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı vefat etti27 Mart 2022 Pazar 10:22
  • Burak Elmas: Vicdanım rahat, sizlerin verdiği her türlü karara saygı duyuyorum27 Mart 2022 Pazar 10:22
  • U17 Milli Takımı, Galler'i farklı mağlup etti26 Mart 2022 Cumartesi 22:33
  • A Milli Takım'da İtalya maçı hazırlıkları başladı26 Mart 2022 Cumartesi 20:41
  • Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlıkları sürüyor26 Mart 2022 Cumartesi 20:39
  • Salih Özcan: Dört gözle milli takım formasını giymeyi bekliyorum25 Mart 2022 Cuma 23:38
  • A Milli Futbol Takımı, Konya'ya geldi25 Mart 2022 Cuma 23:37
  • Trabzonspor'da Hamsik gelişmesi25 Mart 2022 Cuma 22:40
  • Kayserispor, Fenerbahçe mesaisine devam ediyor25 Mart 2022 Cuma 22:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti