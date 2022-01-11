Adana'da sağanak yağış hayatı etkiledi, minibüs su dolu çukura düştü

Adana'da iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokak ve evlerde su baskınları yaşandı. İçme suyu borusunun patlaması sonucu yolda oluşan ve içi yağmur suyu ile dolan çukura düşen bir minibüs ise hasar gördü.

Kent genelin iki gündür devam eden sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı sokaklardaki rögarların tıkanması nedeniyle su baskınları yaşandı. Sokaklarda ve evlerde meydana gelen su baskınlarına Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ve itfaiye ekipleri müdahale etti. ASKİ ekipleri, tıkanan rögarları açarken, itfaiye ekipleri ise dalgıç motorlarıyla su tahliyesinde bulundu.

Sağanak yağış nedeniyle teyakkuzda bulunan polis ekipleri de evleri su basan vatandaşların yardımına koştu.

SU BORUSU PATLADI, MİNİBÜS ÇUKURA DÜŞTÜ

Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı hemzemin geçit yakınında ASKİ'ye ait içme suyu borusu patladı. Borunun patlaması sonrası oluşan çukur ise sağanak yağış ve borudan basınçla gelen su ile doldu. Bu sırada bulvarda seyir halinde bulunan sürücünün ismi açıklanmayan 01 UY 923 plakalı minibüsün sol kısmı, içi su dolu çukura düştü. Araçtan inmeyen sürücünün telefon ile yardım istemesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Çukurova düşen minibüs, çekici yardımıyla çıkarıldı.

Sağanak yağış etkisini azaltmasına rağmen çarşamba gününe kadar devam edeceği duyuruldu.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Adana'da 2 gündür etkili olan ve gece boyu devam eden sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Bazı cadde ve sokaklarda araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Sabaha karşı sağanak etkisini azaltırken, işe gitmek için araçları ile yola çıkanlar göle dönen yollarda güçlük çekti. Bazı sürücüler su birikintilerinden geçmeyi başarırken, bazılarının araçları arızalandı. Sürücülerin yardım istemesi ile arızalanan araçlar, çekicilerle yoldan kaldırıldı. Kent genelinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, su basan ev ve yollarda çalışmalarını sürdürüyor.