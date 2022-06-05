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Adana'da su altı polisleri Seyhan Gölü'nde çöp topladı

Gölden araba lastiği, hayalet ağ, plastik ve cam şişeyle çok sayıda plastik atık çıkarıldı.
Adana'da su altı polisleri Seyhan Gölü'nde çöp topladı

Adana'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla su altı polisleri, Seyhan Gölü'ne dalarak çöp topladı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Seyhan Gölü üzerinde bulunan Menderes Adası kıyısında ellerinde çuvallarla göl tabanına daldı.

Yaklaşık 20 dakika suyun altında kalan ekipler, göl tabanından araba lastiği, hayalet ağ, plastik ve cam şişeyle çok sayıda plastik atık çıkardı.

Etkinlik sonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce göle sazan bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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