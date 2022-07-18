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Adana’da termometreler 42 derece; tehlikeye rağmen sulama kanalına girdiler

ADANA’da güneş altındaki termometreler, 42 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar, ağaç gölgelerinde oturdu. Gençler ise tehlikeye rağmen sulama kanalına girip, serinlemeye çalıştı.
Adana’da termometreler 42 derece; tehlikeye rağmen sulama kanalına girdiler

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıcaklık, öğle saatlerinde gölgede 38 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometreler, 42 dereceyi gösterirken, araç termometresi ise 49 dereceyi gördü. Sıcaktan bunalan Adanalılar, park ve yeşil alanlardaki ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Gençler ise tehlikeli olmasına rağmen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanallarına girdi.

Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’nda arkadaşıyla yürüyüşe çıkan Aydın Kurt (41), "Asıl kavurucu sıcaklar, ağustos ayında gelecek. Bunlar iyi günlerimiz" dedi.

Sulama kanalında arkadaşlarıyla her gün yüzdüğünü belirten Halil Budak (19) ise "Hava çok sıcak. Su buz gibi. Evin banyosundaki su ılık. O yüzden her gün yüzmeye geliyorum. Burada boğulanlar oldu. Onlar da atlamasınlar" diye konuştu.

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