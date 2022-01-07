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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 7 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 7 gözaltı kararı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın operasyonlarla dağılan "Yamaçlı grubu"nun yeninden faaliyete geçirilmesi için çalışma yapıldığını tespit etti.

Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 7 şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler söz konusu adreslere baskın düzenledi.

Koçbaşıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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