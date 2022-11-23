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Adana'da 'torbacı' operasyonuna 6 tutuklama

Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, gözaltına alınan 20 kişiden 6’sı tutuklandı.
Adana'da 'torbacı' operasyonuna 6 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, 3’ü kadın 20 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 40 kilo 318 gram esrar, 1 kilo 120 gram metamfetamin, 52 gram bonzai, 50 uyuşturucu hap ile ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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