Adana'daki trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Avan'ın cenazesi Osmaniye'de defnedildi

Adana İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Düziçi ilçesine götürülen Avan'ın naaşı, Uzun Banı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.
Helallik alınması sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören için Atatürk ve Demokrasi Meydanı'na götürüldü.
Buradaki törene şehidin yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Adana Valisi Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
Bakan Soylu, şehidin eşi Cennet ve babası Adem Avan'a başsağlığı dileklerini iletti.
İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Bakan Soylu, şehidin babası ve askerlerle tabutu omuzlayarak cenaze nakil aracına kadar taşıdı.
2 yaşında kız çocuğu babası olan şehit Avan'ın naaşı, Düziçi İlçe Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.
Dün Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.
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