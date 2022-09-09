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Adana'ya Güney Koreli damat geldi

Güney Koreli Seokjin Jeong, kültür gezisi için geldiği Türkiye’de tanıştığı Adanalı Sidar Döngel ile evlendi.
Adana'ya Güney Koreli damat geldi

Antalya'da 7 yıl önce Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde öğrenim gören Adanalı 26 yaşındaki Sidar Döngel, kültür gezisi için ülkeye gelen 36 yaşındaki Güney Koreli tarih öğretmeni Seokjin Jeong ile tanıştı.

Arkadaşlıkları aşka dönüşen Sidar ve Seokjin, bir süre sonra arkadaş çevreleri ve aileleriyle de tanışıp evlenmeye karar verdi.

DHA'nın haberine göre; Adana'ya gelen Seokjin ile Sidar, Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde, davetlilerin katılımıyla kıyılan nikahta, ömür boyu mutluluğa 'evet' dedi.

"En iyi Türk kadınıyla evlendim"

Türk kültürünü çok sıcak bulduğunu dile getiren Seokjin Jeong, "Aşkı Türkiye'de bulacağımı hiç düşünmezdim ancak en iyi Türk kadınıyla evlendim." dedi.

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