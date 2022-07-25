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Adapazarı'nda 6 hektar orman yandı

ADAPAZARI'nda yaklaşık 6 hektarlık ormanda etkili olan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı.
Adapazarı'nda 6 hektar orman yandı

Adapazarı Bağlar Mahallesi'ndeki ormanda 15.30'da sıralarında başlayan yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı. Ormandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi geldi. Sakarya ekiplerine, çevre illerden de arazöz ve yangın söndürme araçları takviye olarak yardıma geldi. Alevlere yangın söndürme helikopter ve uçakları ile de müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından, yangın kontrol altına alındı. Yangının 6 hektarlık bir alanda etkili olduğu öğrenildi.

'BAZI EVLERİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE ETTİK'

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "15.30 sıralarında gelen ihbar üzerine 10 dakika içinde bütün ekipler bölgeye geldi. 2 uçak, 2 helikopter, 10 itfaiye, 26 araç, 210 personel müdahale etti. Şu anda yangın kontrol altına alınmış durumda. Hızlı bir müdahale ile etrafı çevrilerek, kontrol altına alındı. Şu anda helikopterler de havadan müdahaleyi sürdürüyorlar. Ben geçmiş olsun diyorum mahallemize ve şehrimize. Ekiplerimiz mücadeleye ve soğutma çalışmalarına devam edecekler. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Burada bir süre daha takip edeceğiz. Soğutma işlemleri de devam edecek. Yerleşim yerine yakın bir yerdeydi. Bazı evleri de tedbir amaçlı tahliye ettik. Ama yerleşim yerlerine yaklaşamadan ekiplerimiz müdahale ederek yangını durdurmuş oldu" dedi.

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