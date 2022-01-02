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Adıyaman'da akrabalar arasında borç- alacak kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, akraba iki aile arasında borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Adıyaman'da akrabalar arasında borç- alacak kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gölpınar köyünde meydana geldi. Soy isimleri aynı olan akraba iki aile arasında borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek av tüfeklerinin de kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Şahabettin Bilgin (35), Özkan Bilgin, Reşit Bilgin, Naci Bilgin, Nevzat Bilgin, Yakup Duranay ve Fatma Ceylan, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavga jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Şahabettin Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 6 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman ve Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Jandarmanın incelemesinin ardından, yaşamını yitiren 3 çocuk babası Şahabettin Bilgin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Jandarma, başka bir olay yaşanmaması için köyde önlem aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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