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Adıyaman'da bıçaklı-baltalı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı

Adıyaman'da, iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçak ve baltaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da bıçaklı-baltalı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı

Olay, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve baltaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, uyarılara rağmen ayrılmayan tarafları havaya ateş ederek uzaklaştırdı.

Kavgada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri ise olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  

Kaynak: Haber Kaynağı
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