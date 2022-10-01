  • BIST 3.179,99
  • Altın 988.035
  • Dolar 18.4995
  • Euro 18.1294
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 23 °C
»

Adıyaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Adıyaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hamzalar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Adıyaman ve Gölbaşı Belediyesi ekipleri müdahale etti. Çalışmalara bölgedeki vatandaşlar ve güvenlik güçleri de destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist SİHA'yla etkisiz hale getirildi01 Ekim 2022 Cumartesi 10:03
  • Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Isparta'da ziyaretlerde bulundu01 Ekim 2022 Cumartesi 10:00
  • Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili yakalanan 22 zanlıdan biri tutuklandı01 Ekim 2022 Cumartesi 09:59
  • Türkiye ve dünya gündemi01 Ekim 2022 Cumartesi 09:59
  • Rizeli arıcı ayılara sitem etti: 21 kovan bal yediler01 Ekim 2022 Cumartesi 09:20
  • Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı01 Ekim 2022 Cumartesi 09:10
  • Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem!01 Ekim 2022 Cumartesi 09:00
  • Meclis yeni yasama yılına başlıyor01 Ekim 2022 Cumartesi 08:55
  • Kasapoğlu: Oyunlar güzel bir şekilde devam ediyor30 Eylül 2022 Cuma 16:23
  • Saadet Partisi'nde kongre tarihi belli oldu30 Eylül 2022 Cuma 15:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti