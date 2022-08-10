Adıyaman'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada Perihan Memiş (45) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde ilerleyen Orhan Kaya yönetimindeki 02 AAV 751 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan Karaman'ın kullandığı 02 T 4038 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçlarda bulunan Fevzi Memiş (47), Perihan Memiş, Asuman Memiş (14) ve Mustafa Memiş (6) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Perihan Memiş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Memiş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

​Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.