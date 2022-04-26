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Adıyaman'da taksi ile çarpışan otomobil demir yığınına döndü: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN'da, taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobil demir yığınına döndü.
Adıyaman'da taksi ile çarpışan otomobil demir yığınına döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Kent merkezine doğru seyir halinde olan Hacı Kaya (44) yönetimindeki 02 T 0046 plakalı taksi ile karşı yönden gelen Abdurrahman Bellibaş'ın (34) kullandığı 02 HS 176 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler araçlarda sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücülerden Bellibaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer sürücü Hacı Kaya ise yapılan ilk müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Abdurrahman Bellibaş'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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