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Adliyeden kaçan firari FETÖ şüphelisi Maltepe'de yakalandı

FETÖ/PDY'ye yönelik "Kimse Yok Mu Derneği" soruşturması şüphelilerinden Mustafa C. adliyede firar ederek kaçtı. Mustafa C. 7 Mart'ta Maltepe'de bindiği minibüste, yol kontrolü yapan polis ekiplerince yakalandı.
Adliyeden kaçan firari FETÖ şüphelisi Maltepe'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yardım derneği olan ve örgüte mali kaynak aktardığı tespit edilerek kapatılan 'Kimse Yok Mu Derneği'nin yönetim kurulu üyesi Mustafa C.(52), derneğin 2016'dan bu yana devam eden davası kapsamında karar duruşması için Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Mustafa C., dava duruşmasını beklediği esnada polisin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçtı. Polisin elinden kaçırdığı firari FETÖ yöneticisi Mustafa C., izini kaybettirmek için, 1 hafta boyunca örgüt içinde "Gaybubet" diye adlandırılan hücre evleri ve yakın akrabalarında saklandığı ortaya çıktı. Şüpheli Mustafa C., son olarak yine izini kaybettirmek amaçlı Maltepe'de saklandığı adresten başka bir adrese geçerken Maltepe'de bir yolcu minibüsüne bindi. Ardından minibüs Küçükyalı Mahallesi'ne geldiği esnada D100 karayolunda uygulama yapan ekiplerce durduruldu. Bu sırada Mustafa C., polisi görür görmez minibüsten inerek koşmaya başladı. Yaklaşık 1 kilometre kovalamacanın sonunda Yüce Sokak ile Rüştü Sarp Caddesi'nin kesiştiği noktada gözaltına alındı.

Ekiplerce şüpheliye yönelik yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma salonuna girmek üzereyken  firar eden Mustafa C. olduğu anlaşıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 2016'dan beri yürütülen "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün, KHK ile kapatılan sözde yardım derneğindeki pozisyonu için de "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan hükümlü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mustafa C., Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Mustafa C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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