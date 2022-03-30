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Adnan Oktar davasında yakalama kararı üzerine gözaltına alınan 50 sanık tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütü davasında haklarında çıkarılan yakalama kararı üzerine gözaltına alınan aralarında Oktar Babuna'nın da yer aldığı 50 sanık, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklandı.
Adnan Oktar davasında yakalama kararı üzerine gözaltına alınan 50 sanık tutuklandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin (İstinaf) tutuklamaya yönelik yakalama kararının ardından emniyet ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 50 sanığın işlemleri tamamlandı.

Ceza dairesindeki işlemleri sabah 05.00'e kadar süren sanıkların ifadeleri alındı. Aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu 50 sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin, yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmasının ardından tahliye edilen 61 sanıktan yakalanamayan 11'ini arama çalışmaları devam ediyor.

Ne olmuştu?
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

İstinafın bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti.

Kararda, suç örgütü elebaşı Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliyelerin "usul ve yasaya aykırı" olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

İtirazın reddedilmesinin ardından Başsavcılık, bir üst mahkeme olan 2. Ceza Dairesine yeniden itirazda bulunmuştu.

Söz konusu itirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, tahliye edilen 68 sanıktan 61'i hakkında "cinsel saldırı" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetmişti.

Haklarında yakalama kararı çıkartılan 61 sanıktan 50'si gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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