  • BIST 2.557,65
  • Altın 922.246
  • Dolar 14.7329
  • Euro 15.9093
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 13 °C
»

Adnan Oktar hakkında sürpriz karar

Organize Suç Örgütü lideri Adnan Oktar'ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden çıkartılarak havayoluyla başka bir cezaevine nakledildiği öğrenildi.
Adnan Oktar hakkında sürpriz karar

 Edinilen bilgiye göre; Organize Suç Örgütü lideri Adnan Oktar, kolluk kuvvetleri eşliğinde tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden alınarak İstanbul Havalimanı üzerinden başka bir cezaevine nakledildi.

Adnan Oktar "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocukların cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" dahil birçok suç iddiasıyla 18 Temmuz 2018'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

BATMAN'A NAKLEDİLDİĞİ HABERLERİ YALANLANMIŞTI

2021 yılının Mayıs ayında da Edirne Cezaevi’nde beraber kaldığı 'Aslanlar' diye bilinen erkek müritleriyle sohbet toplantıları yaptığı söylenen Adnan Oktar'ın, uyarılara kulak asmayınca Batman’a nakledildiği iddiaları medyada yer almıştı.

Adalet Bakanlığı'nın, Adnan Oktar'ın Batman'da T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne tek başına nakledilmesini kararlaştırdığı iddia edilmiş ancak Bakanlık, haberi yalanlamıştı.

ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜ HAKKINDA SKANDAL KARAR

Türkiye günlerce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 1. Ceza Dairesi’nin Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü hakkında verilen skandal kararı konuşmuştu.

SON SÖZÜ BAM 3. CEZA DAİRESİ SÖYLEDİ

Hukukçular yaptıkları açıklamalarda, "Bu skandal kararı 'Adnan Oktar’ın avukatları bile böyle bir karar yazmaya cesaret edemez" şeklinde yorumlamıştı. Bu karar hakkında son sözü BAM 3. Ceza Dairesi söyledi. Daire, yapılan itirazları inceledi. 61 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

KARARDA "KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ VARLIĞINI GÖSTEREN SOMUT DELİLLERİN BULUNMASI!" DİKKATİ ÇEKTİ

Bölge Adliye Mahkemesi, 3. Ceza Dairesi'nin görüşerek verdiği kararda ilginç gerekçeler olduğu görüldü.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin 30 Mart 2022 tarihli müzekkeresi ile sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmiştir. 2. Ceza Dairesi’nin sanıkların tutuklanmasına dair kararı incelendiğinde; suçun niteliği ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması dikkate alınarak kararın yerinde olduğu anlaşılmaktadır. İtirazların reddine karar verilmiştir."
 
KARARI UYAP’A YÜKLEMEYEN HEYET HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Bu gelişmelerin ardından Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü hakkında yaşanan hukuk skandallarına bir yenisinin daha eklendiği anlaşıldı. Örgüt hakkında skandal karara imza atan 1. Ceza Dairesi, 61 sanığın yeniden tutuklanmasına yapılan itirazı reddeden mahkeme kararını, müşteki avukatlarına vermediği ve UYAP’a da yüklemediği ortaya çıktı. Bunun üzerine, müşteki avukatları 1. Ceza Dairesi Başkanı hakim Reyhan Yaman ve üyeler hakkında yeniden şikayette bulundukları öğrenildi.
 
SKANDAL KARARA İMZA ATAN 1.CEZA DAİRESİ HEYETİ HAKKINDA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı Hakim Reyhan Yaman ve mahkeme üyeleri hakkında, HSK bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kararının ardından Adnan Oktar Suç Örgütü mağdurları avukatları da mahkeme heyetini HSK’ya şikayet etmişti. Toplam 180 şikayetçi, cinsel tacize uğramış genç kız ve silahlı saldırıya uğramış bir polisin vermiş olduğu ifadeleri yok sayan, mahkemenin bu kararı hukuk çevrelerinde çok tartışıldı. Bu karar bazı hukukçular tarafından 2015 yılında İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nin hukuk gaspı yaparak, Tahşiyeciler Kumpası davasından tutuklu 75 sanığı serbest bırakılması kararına benzetildi. Bu gelişmenin ardından müşteki avukatları bu skandal karara imza atan İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi üyelerini Hakimler Savcılar Kurulu’na şikayet etti.

11 TEMMUZ  2018'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Adnan Oktar ve beraberindeki 176 kişi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocukların cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" dahil birçok suç iddiasıyla 11 Temmuz 2018'de gözaltına alındı ve 18 Temmuz 2018'de çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar: Hazır olduğunuzu dünyaya gösterdiniz22 Nisan 2022 Cuma 11:05
  • Maltepe'de 12 saniyede far hırsızlığı22 Nisan 2022 Cuma 11:04
  • MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK'nın iki üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi22 Nisan 2022 Cuma 11:04
  • Çanakkale’deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama22 Nisan 2022 Cuma 10:54
  • İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi22 Nisan 2022 Cuma 10:53
  • Samsun’da kilisede iftar22 Nisan 2022 Cuma 10:53
  • İranlı komutan: İntikamımızı alacağız22 Nisan 2022 Cuma 10:32
  • Adnan Oktar hakkında sürpriz karar22 Nisan 2022 Cuma 10:15
  • Sosyal medya için 60 maddelik taslak hazır22 Nisan 2022 Cuma 10:12
  • Bakan Bilgin tarih verdi: Memur, işçi ve emeklilerin yüzü gülecek22 Nisan 2022 Cuma 10:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti