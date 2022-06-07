Adnan Öztürk: Roberto Mancini ile görüşüyoruz

Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun sağ kolu Adnan Öztürk, teknik direktör Roberto Mancini konusunda flaş bir gelişmeyi açıkladı.

11 Haziran'daki kongreye artık sayılı günler kala, iki başkan adayı da teknik direktör ve transferler konusunda somut adımlar atmaya başladı. Dursun Özbek'le amansız bir yarışa giren Eşref Hamamcıoğlu, Sportif A.Ş.'nin başına getireceği Adnan Öztürk'e tam yetki verdi. Bu ekibi destekleyen eski başkanlardan Ünal Aysal'ın da bazı temaslarda bulunduğu ortaya çıktı.

Ajans 1905'in Youtube kanalına konuşan Adnan Öztürk, teknik direktör Domenec Torrent'le kesinlikle yola devam etmeyeceklerini açıkladı. Kendisinin yabancı ve yeni jenerasyondan bir teknik direktör istediğini, Ünal Aysal'ın da kendileri adına Roberto Mancini ile görüştüğünü belirten Öztürk, güçlü bir futbol direktörüyle çalışacaklarını ifade etti.

Erden Timur'a mesaj yolladı

Transferle ilgili de gerekli temasların yapıldığını kaydeden Adnan Öztürk, "11 Haziran'da seçim var, 1 hafta sonra transferler bitmiş olur. Transferler hazır, yeni futbol direktörümüz bunları açıklayacak" diye konuştu. Dursun Özbek'le beraber çalışan Erden Timur'dan da övgüyle bahseden Adnan Öztürk, "Galatasaray sevdalısı bir isim Erden Timur. Kazanırsak onunla devam etmek isterim, hem sadece basketbolda da değil" ifadelerini kullandı.

Ali Sami Yen Spor Lisesi kurmayı istediklerini de vurgulayan Öztürk, altyapının önemini anlatırken, "U19 takımındaki birçok oyuncu sözleşme imzalamadı, boşa çıktı. Benim olduğum yerde böyle bir şey olamaz" yorumunu yaptı.

'Daha iyisi yoksa satılamaz'

Burak Elmas döneminde görevine son verilen Fatih Terim için, "Fatih hocayı çok yıprattılar" diyen Adnan Öztürk, takımda yıldızı parlayan oyuncuların olası satışıyla ilgili de şunları söyledi:

"Kerem, Marcao, Mohamed gibi oyuncularımıza çok sayıda teklif geldiğini duyuyoruz. Örneğin Kerem'i satacaksak, onun 1-2 katı performans verecek birini bulmalıyız. Daha üstünü alamayacaksak, bu oyuncular satılamaz."