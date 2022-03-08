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AFAD: 23 yardım TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı, 1 TIR yolda

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için hazırlanan 23 insani yardım TIR'ının bölgeye ulaştığı, 1 TIR'ın ise yolda olduğunu açıkladı.
AFAD: 23 yardım TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı, 1 TIR yolda

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türk halkının gönderdiği yardımların, Ukrayna halkı ile bölgedeki Türk vatandaşlarına ulaştırılmaya devam edildiği bildirildi. AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı, belediye, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan ve 5'i bugün olmak üzere toplamda 23 insani yardım TIR'ının bölgeye ulaştığı,1 TIR'ın ise Ukrayna'ya ulaşmak üzere yolda olduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna halkına ve bölgedeki Türk vatandaşlarına gönderilen 23 insani yardım TIR'ında toplamda; 510 aile çadırı, 26 genel maksat çadırı, 4 bin 416 battaniye, 930 yatak, 680 yastık, çarşaf seti, 141 uyku tulumu, 50 bin 330 hijyen ürünü, 51 bin 500 hijyen seti, 3 bin 536 gıda kolisi, 16 bin 824 adet hijyen malzemesi ve bebek bezi, 307 bin 328 adet gıda malzemesi ile ilaç ve sağlık ekipmanları bulunuyor. Ukrayna'da devam eden insani ihtiyaçları belirlemek ve ülkemizden gönderilmekte olan yardımların koordinasyonunu sağlamak üzere 11 kişiden oluşan AFAD insani yardım ekibi, Ukrayna'nın Romanya sınırı ile Moldova'da çalışmalarına devam ediyor. Ukrayna'da yaşanan gelişmeler kapsamında ihtiyaç sahiplerine yönelik sağlık hizmetleri yürütmek üzere ayrıca Sağlık Bakanlığı'ndan 3 araç ve 10 personel, 4 Mart 2022 tarihinde Ukrayna- Romanya Siret noktasına (sınır kapısı) ulaştı ve çalışmalarına başladı. AFAD– AB Sivil Koruma Mekanizması eşgüdümünde, AFAD Başkanlığı tarafından sağlanan insani yardım malzemelerini taşıyan 6 TIR'ın daha, yarın ülkemizden Ukrayna'nın Lviv kentine hareket etmesi planlanıyor."

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