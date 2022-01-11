AFAD Kıbrıs açıklarındaki depremin ses kaydını paylaştı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6,4 büyüklüğündeki depremin AFAD Antalya Elmalı İstasyonu'nda kaydedilen ses kaydına yer verildi.
Deprem anındaki gürültü ve uğultu yaklaşık 5 saniyelik ses kaydına yansıdı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6,4 büyüklüğündeki depremin AFAD Antalya Elmalı İstasyonu'nda kaydedilen ses kaydına yer verildi.
Deprem anındaki gürültü ve uğultu yaklaşık 5 saniyelik ses kaydına yansıdı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.