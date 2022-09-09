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AFAD sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da ilk andan bu yana sahada

AFAD sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da ilk andan bu yana sahada
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketinden muzdarip Pakistan'da ilk andan bu yana sahada faaliyet gösteriyor.
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