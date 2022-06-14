  • BIST 2.498,60
  • Altın 1011.533
  • Dolar 17.2595
  • Euro 18.037
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 18 °C
»

AFAD ve Ankara Valiliği'nden uyarısı!

Ankara Valiliği, öğleden sonra kentte beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. AFAD'da Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış beklendi
AFAD ve Ankara Valiliği'nden uyarısı!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

AFAD'DAN 5 BÖLGEYE UYARI

AFAD'dan yapılan son dakika uyarısında da "Bugün öğle saatlerinden sonra, Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." ifadeleri kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya, Hindistan'ın en büyük ikinci petrol tedarikçisi oldu14 Haziran 2022 Salı 10:24
  • Duman çıkan İETT otobüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdurulup tahliye edildi14 Haziran 2022 Salı 09:54
  • Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 42 şüpheli yakalandı14 Haziran 2022 Salı 09:53
  • Son dünya şampiyonu Fransa, 4. maçında da galibiyetle tanışamadı14 Haziran 2022 Salı 09:32
  • Altında gözler Fed'e çevrildi14 Haziran 2022 Salı 09:30
  • Zelenskiy: İşgalcileri topraklarımızdan kovacağız14 Haziran 2022 Salı 09:29
  • Türkiye ve dünya gündemi14 Haziran 2022 Salı 09:28
  • Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon14 Haziran 2022 Salı 09:26
  • Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı14 Haziran 2022 Salı 09:21
  • Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de14 Haziran 2022 Salı 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti