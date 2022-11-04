AFAD'dan deprem açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.