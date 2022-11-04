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AFAD'dan deprem açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan deprem açıklaması

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası can kaybı bilgisinin ulaşmadığı belirtilerek, iki vatandaşın panikle yüksekten atlama sonucu yaralandığı ve bir cami minaresinde de hasar meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, saat 03.29'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bilgisi verilerek, vatandaşların paniğe kapılmamaları çağrısında bulunuldu.

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