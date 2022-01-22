AFAD'dan Hataylı besicilere çadır desteği

AFAD, ilçeye bağlı Söğüt, Ardıçlı, Bintaş, Tiyek, Yeni, Yukarıkarafakılı, Aşağıkarafakılı, Akbez ve Aktepe mahallelerinde çadır dağıttı.
Çadırlar, Hassa Belediyesi ve AFAD ekiplerince kuruldu.
Besici Nuh Nacar, AA muhabirine, verilen destekten dolayı yetkililere teşekkür ederek, "Devletimize Allah zeval vermesin, AFAD ekipleri geldi bizlere yardımcı oluyor." dedi.
Öte yandan kar nedeniyle çöken ahırların enkazı kaldırılırken, telef olan hayvanlar da çıkarıldı.
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