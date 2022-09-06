  • BIST 3.358,37
  • Altın 1007.291
  • Dolar 18.2213
  • Euro 18.1597
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 16 °C
»

AFAD'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan için yardım kampanyası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yapılan yardımlara katkıda bulunmak isteyenler için kampanya başlatıldı.
AFAD'dan sel felaketinin yaşandığı Pakistan için yardım kampanyası

AFAD'dan yapılan açıklamada, tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşayan Pakistan'ın yaklaşık üçte birinin sularla kaplandığı belirtildi.

On milyonlarca insanın etkilendiği, 1,1 milyon evin hasar gördüğü sel felaketinde binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, bu zor günlerde Pakistan'a destek olabilmek için AFAD tarafından yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Türkiye'nin Pakistan'a insani yardım göndermeye devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryollarının trenleriyle gerçekleştirilen 'İyilik Treni Seferleri' ve Milli Savunma Bakanlığının nakliye uçakları ile kurulan 'Hava Köprüsü' ile dost ve kardeş Pakistan'a yardım malzemesi sevk edilmeye devam ediliyor. Yapılan yardımlara nakdi olarak katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, 'PAKİSTAN' yazıp '1866'ya SMS göndererek kampanyaya 10 TL katkıda bulunabileceği gibi, kampanya için açılmış olan banka hesapları üzerinden istediği miktarda bağış da yapabilir."

Banka hesapları üzerinden bağışta bulunmak isteyenler, detaylı bilgi ve hesap numaralarına "https://www.afad.gov.tr/pakistanyardimkampanyasi" sitesinden ulaşabiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağışladığı organlarıyla 80 kişiye umut oldu!06 Eylül 2022 Salı 09:31
  • MSB: Bugün sabah itibarıyla 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti06 Eylül 2022 Salı 09:30
  • Türkiye'den Çekya'ya sert tepki: Açıklamalarınızın bir değeri yok!06 Eylül 2022 Salı 09:00
  • İcralık borçlara ilişkin yeni düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı05 Eylül 2022 Pazartesi 23:37
  • Toyota ve Nissan üretime ara verdi05 Eylül 2022 Pazartesi 17:10
  • Muğla'da deprem05 Eylül 2022 Pazartesi 17:06
  • Cübbeli Ahmet Hoca'dan ekonomi yorumu05 Eylül 2022 Pazartesi 17:01
  • İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu05 Eylül 2022 Pazartesi 16:57
  • Ordu'ya şehit ateşi düştü05 Eylül 2022 Pazartesi 16:56
  • Silivri Cezaevi'nin adı değiştirildi05 Eylül 2022 Pazartesi 16:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti