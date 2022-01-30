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AFAD'dan 'Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü' iddiasına açıklama

AFAD, 'Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü' iddiasının kanıtı olarak  sunulan fotoğrafların 2013 ve 2017'de yayımlanmış olduğunun tespit edildiğini, iddiaların  gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
AFAD'dan 'Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü' iddiasına açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada, Suriye'de son günlerde dondurucu soğuklar yaşandığı, ülke içinde defalarca yerinden edilen yüz binlerce insanın kamplarda yaşam mücadelesi verdiği belirtildi. Bazı medya kuruluşlarında 'Suriye'nin kuzeyinde Türkiye’nin kontrolü altındaki bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü' iddiasının yer aldığı belirtilerek şöyle denildi:

"İddialar araştırılmış, iddianın kanıtı olarak sunulan fotoğrafların 2013 ve 2017'de yayımlanmış olduğu tespit edilmiştir. Ülkemiz, Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile İdlib Gerginliği Azaltma bölgelerindeki insani yardım çalışmalarını, AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarıyla sürdürmektedir. Güvenli bölgelerdeki çalışmalar, 2016'dan beri kış tedbirleri de dahil tüm mevsim şartlarını içerecek biçimde yürütülmektedir. Güvenli bölgelerde, yalnız kar yağışlarının yoğun olduğu 6 günde, Türkiye'nin kontrolündeki kamplarda 1692 çadır, 2 bin 480 ton kömür, 23 bin 961 gıda kolisi, 46 bin 476 battaniye, 44 bin 774 giyim malzemesi dağıtılmıştır. İddialar gerçeği yansıtmasa da, dondurucu soğukların devam ettiği bölgede insani krizin boyutlarının daha da artmaması ve soğuk nedeniyle üzücü olayların yaşanmaması için sivil toplum kuruluşlarımızla insani yardım çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir"

Kaynak: Haber Kaynağı
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