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AFAD'ın merkez teşkilatı yeniden yapılandırıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez teşkilatının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
AFAD'ın merkez teşkilatı yeniden yapılandırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nde AFAD'ın merkez teşkilatı yeniden yapılandırıldı.

Başkanlığın merkez teşkilatında yer alan bazı daire başkanlıkları genel müdürlüğe dönüştürülerek, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Merkez teşkilatındaki 1 başkan yardımcısı ve 12 daire başkanı kadrosu iptal edilirken, 1 başkan yardımcısı ve 4 genel müdür kadrosuyla birlikte Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının yanı sıra 22 daire başkanlığı kadrosunun da aralarında yer aldığı çeşitli unvanlarda 249 yeni kadro ihdası yapıldı.

Taşra teşkilatına ise 85 il müdür yardımcısı, 135 il afet ve acil durum uzmanı ile 75 il afet ve acil durum uzman yardımcısı kadrolarından oluşan toplam 295 kadro ihdası gerçekleştirildi.

Lüzumu halinde AFAD Başkanı kadrosunun bir vali kadrosu ile tebdil edilebileceğine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı kararname ile Başkanlık bünyesinde Afet Araştırmaları Merkezi kuruldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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