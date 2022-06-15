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Afgan çobanlar mandıra batırdı

Can Birlik ve Ekin Tarım işletmelerinin sahipleri Ramazan Göztak, Cemal Göztak ve Mustafa Demir, yanlarında çalıştırdıkları Afgan çobanların mandıralarındaki büyükbaş hayvanları çalıp, değerinin çok altında sattıklarını iddia ederek şikayetçi oldu.
Afgan çobanlar mandıra batırdı

Elif Altın'ın haberine göre Boztepe Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı, yaptığı incelemede, şikayetçilerin yanında çalıştırdıkları Afgan çobanların mandıradaki büyükbaş hayvanları gece vakti sahiplerinde habersiz alıp, kesimhaneye götürdüklerini, yine burada işbirliği içerisinde oldukları diğer şüphelilerle birlikte hareket ederek hayvanları kestiklerini ve daha sonra değerinin çok altında aynı bölgede kasap ve bakkal dükkanı işleten diğer Afganlara sattıklarını
tespit etti.

‘İyi para kazanırız’

Şüpheli çoban Khal Mırza Muhammed Yar (25), ifadesinde, “Ben Külhüyük köyünde Ekin Tarım işletmesinde çobanlık yapmaktayım. Yaklaşık 20 gün önce Cemal Göztak isimli şahsın mandırasında çalışan Afganistan uyruklu Juma Khan Velizade (25), ben ve Ekin Tarım İşletmesi’nde çoban olarak çalışan Mohammad Mırwaıs Ahmadi’nin (22) yanına gelerek ‘Mustafa Demir’in mandırasından hayvanları alıp satarız, iyi para kazanırız’ dedi. Biz de kabul ettik” dedi. İşletme sahiplerini yaklaşık 2 milyon TL zarara uğratan altısı Afgan, 10 şüpheli hakkında “güveni kötüye kullanmak” ve “suç eşyasını satın almak ve aracılık etmek” suçlarından fezleke düzenlendi.

‘Örgütlü ve planlı’

Milliyet’e konuşan avukat Levent Karakoç, “Hayvan yetiştiriciliği ve kaliteli et üretiminde Türkiye’de önemli bir yere sahip olan Kırşehir ilimizde yurt dışından gelip çoban olarak çalışan kişilere emanet edilen hayvanların sahibinin bilgisi ve rızası olmaksızın kesilerek satılması olayı tüm Kırşehir’de ve Kırşehir’e komşu illerde yabancılara karşı büyük bir güvensizliğin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Zira henüz soruşturma aşamasında olan yargılama dosyasında birbiriyle bağlantılı 10 şüphelinin yer alması bize bu olayın bir işbirliği içinde örgütlü ve planlı olarak gerçekleştiğini göstermektedir” dedi.

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