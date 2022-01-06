Afgan-Türk Maarif okullarında mezuniyet töreni yapıldı

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulları erkek, kız liseleri ve ilkokulunda mezuniyet heyecanı yaşandı.

Mezar-ı Şerif'teki bir salonda düzenlenen mezuniyet törenine, TMV Afganistan Ülke Direktörü Salih Sağır, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Abdulcelil Alpkıray, Belh Eğitim Müdürü Şeyh Abdulcelil Şehithil, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Sağır, TMV olarak her koşulda Afganistan halkının yanında yer aldıklarını söyledi.

Eğitim alanında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini ifade eden Sağır, amaçlarının halkına, devletine ve ailesine hizmet edecek bireylerin yetiştirilmesi olduğunu belirtti.

Sağır, böyle bir dönemde Afgan-Türk Maarif okullarından 123 öğrencinin mezun olmasından dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

Belh Eğitim Müdürü Şehithil de Afganistan ile Türkiye arasında tarihi, kültürel ve dini bağların bulunduğunu vurguladı.

Eğitim müdürlüğü olarak kız ve erkek öğrencilerin eğitimine önem verdiklerini dile getiren Şehithil, bu konuda her türlü desteğe hazır olduklarının altını çizdi.

Şehithil, "Bizim gençlerimize eğitim veren ve her alanda bize destek veren Türkiye'ye teşekkür ederiz". dedi.

Şiirler ve ilahilerle devam eden tören, 123 öğrenciye mezuniyet belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.