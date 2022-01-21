Afganistan anlaşması: Türkiye ve Katar el sıkıştı

Afganistan Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda Türkiye ve Katar'ın anlaştığı açıklandı.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Türk diplomatlar; Ankara ve Doha'nın Kabil Havaalanı'nın korunması için bir güvenlik çerçevesi üzerinde anlaştığını kaydetti.

FİNANSMAN MESELESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Kaynaklar; projenin finansmanı gibi diğer konularda müzakerelerin devam ettiğini belirtti.

Anlaşmanın sorunsuz işletilmesi için Taliban Hükümeti ile görüşmelerin sürdüğünü aktarıldı.

TALİBAN HEYETİ KATAR'A GİDECEK

Katar devlet haber ajansı, iki ülke heyetlerinin bu hafta iki gün yoğun müzakereler düzenlediğini belirtirken, Taliban Hükümeti'nin iki ülke ile görüşmeleri tamamlamak için önümüzdeki hafta Doha'da olacağını açıkladı.

GÜVENLİK İÇ VE DIŞ OLARAK İKİYE AYRILDI

İsminin saklı kalmasını isteyen Türk diplomat, sürecin "yapıcı" şekilde devam ettiğini belirterek, havaalanının dış güvenliğini Taliban'ın, iç güvenliğini ise işletici ülkenin sağlayacağını ifade etti.