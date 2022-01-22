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Afganistan için yardım kampanyası başlatılması kararı Resmi Gazete'de

Afganistan'da insani yardıma muhtaç sivil halka temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için destek olunması amacıyla yardım kampanyası başlatılması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Afganistan için yardım kampanyası başlatılması kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 5902 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesi gereğince verildi.

Karara göre, Afganistan'da açlık ve soğuk kış şartları nedeniyle insani yardıma muhtaç sivil halka temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için destek olunması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Söz konusu insani yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevlendirildi.

Kampanya kapsamında, valilikler, belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması, gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla AFAD Başkanlığınca kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde hesaplar açılacak.

Açılan hesaplar yine AFAD Başkanlığınca duyurulacak.

AFAD Başkanlığı tarafından Afganistan'a yardım kampanyası için 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açtırılan hesaplara yapılmış/yapılacak bağışlar da insani yardım kampanyası kapsamında değerlendirilecek.

Karar hükümlerini AFAD Başkanı yürütecek.

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