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Afganistan'a ikinci 'iyilik treni' uğurlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yardım kuruluşlarının da desteğiyle Afganistan halkı için toplanan 921 ton gıda, giyim, hijyen malzemelerini taşıyan ikinci insani yardım treni, Ankara'dan yola çıktı.
Afganistan'a ikinci 'iyilik treni' uğurlandı

AFAD koordinasyonunda temin edilen gıda, giyim, hijyen malzemelerinden oluşan 45 konteynerlik ikinci 'İyilik Treni'nin Afganistan seferi öncesi, tarihi Ankara Garı 1'inci Peron'da tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. 

AFAD Başkanı Yunus Sezer, heyecanlı olduklarını belirterek, "Bundan iki hafta önce buradan, bakanlarımızın katılımıyla uğurladığımız iyilik trenimiz bugün Afganistan'da yardıma muhtaç olan insanlara ulaşmış durumda. Heyetimizden bazıları orada yardım trenimizi karşılamak ve dağıtımını yapmak üzere bulunuyorlar" dedi.

Afganistan’da görev yapan sivil toplum kuruluşu temsilcisinden gelen mesajı paylaşan Sezer, bölgede ihtiyacı olan herkesin iyilik treninden bahsettiğini söyledi. Sezer, 15 gün sonra üçüncü yardım trenini de yola çıkaracak durumda olduklarını dile getirerek, her trende daha çok sivil toplum kuruluşunun yardım ettiğini belirtti. 

'TARİHİ GÜN'

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde temin edilen yardım malzemelerinin ilkinin Afganistan'a ulaştırıldığını anımsatarak, "Bugün tarihi Ankara Garı tarihi günlerinden birisini yaşıyor. Afgan kardeşlerimize ulaştırmak üzere temin edilen toplam 921 tonluk malzemeyi taşıyan 45 konteynerli treni yolcu edeceğiz. İyilik trenlerimizin yolunun açık olmasını diliyorum" diye konuştu. 

Konuşmaların ardından Ankara Müftüsü Yusuf Doğan'ın duasıyla iyilik treni, Afganistan'a hareket etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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