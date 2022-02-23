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Afganistan'a 'İyilik Treni' ile eğitim malzemesi yardımı

Türkiye'den Afganistan'a "İyilik Treni" ile gönderilen insani yardımlardan eğitimi destekleyici malzemeler, muhtaç Afgan öğrencilere verilmek üzere Eğitim Bakanlığına teslim edildi.
Afganistan'a 'İyilik Treni' ile eğitim malzemesi yardımı

Başkent Kabil'deki Bakanlık binasında düzenlenen törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Cengiz Aydemir, Taliban yönetiminin Eğitim Bakan Yardımcısı Vekili Mevlevi Abdulhalik Sadık, Türk Kızılay yetkilisi Adem Karakaya ile Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Temsilciliği Müşaviri Halilullah Resuli katıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Aydemir, İyilik Treni ile gelen insani yardımların ülkenin her vilayetine dağıtılacağını söyledi.

Afganistan ve Türkiye'nin yüzyıllara dayanan tarihi dostluğu olduğunu vurgulayan Aydemir, iki ülke arasındaki dostluğun devam edeceğini aktardı.

Muhtaç Afganlar için insani yardım malzemesi taşıyan İyilik Trenlerinin gelmeye devam edeceğini kaydeden Aydemir, "Bizler bu yardımları sadece halka iletmedik. İnsanlara iletirken kurumları da unutmadık. Özellikle Afgan öğrencilerin geleceğine hizmet edecek olan Eğitim Bakanlığını da bizler şereflendirmek istedik." dedi.

Aydemir, Türkiye'den Afganistan'a gönderilen yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Taliban yönetiminin Eğitim Bakan Yardımcısı Vekili Sadık da konuşmasında, iki ülke arasında güçlü tarihsel dostluk bulunduğunu belirterek söz konusu yardımlar için Türkiye ve kurumlarına teşekkür etti.

Kırk yıllık savaşın en ağır şekilde özellikle çocukları etkilediğini kaydeden Sadık, artık Afgan çocuklarının refah içinde yaşaması için gayret edeceklerini söyledi.

Türkiye'deki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda temin edilen ve yaklaşık 750 ton insani yardım malzemesi taşıyan ilk İyilik Treni 7 Şubat'ta Afganistan'a ulaşmış ve yardımların tüm vilayetlere ulaştırılmasına başlanmıştı.

Yaklaşık 1000 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci İyilik Treni'nin de yarın ülkeye girmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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