  • BIST 2.564,29
  • Altın 1020.102
  • Dolar 17.3541
  • Euro 18.2373
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Afganistan'da 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 255 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 255 kişi yaşamını yitirdi.
Afganistan'da 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 255 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirdi.

Depremde ilk belirlemelere göre 255 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan yetkililer, çok sayıda yaralı olduğunu belirtti.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve Kabil'den de bölgeye helikopterlerle destek gönderildiğini kaydetti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), önce 6,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak güncellemişti.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 20 helikopter ve 14 uçakla Marmaris'teki yangına müdahale ediliyor22 Haziran 2022 Çarşamba 09:16
  • Çizgi film izleyerek yendiler22 Haziran 2022 Çarşamba 02:52
  • PTT'den "yengeçler" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı22 Haziran 2022 Çarşamba 00:44
  • Ankara'da şeker fabrikasında çıkan yangın korkuttu21 Haziran 2022 Salı 23:39
  • TBMM Başkanı Şentop: Göç ve mülteci sorununu birçok devlet görmezden gelmeye devam ediyor21 Haziran 2022 Salı 17:51
  • Türkiye'den Ukrayna açıklaması: Artık çok daha dikkatliyiz21 Haziran 2022 Salı 16:27
  • Fitch: Yeni ECB aracı mali riskleri azaltabilir21 Haziran 2022 Salı 16:14
  • Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı'dan "kurbanlık" açıklaması21 Haziran 2022 Salı 15:47
  • Rize, 5 ayda çay ihracatından 3,5 milyon dolar kazandı21 Haziran 2022 Salı 15:46
  • Bakan Bozdağ izin verdi, HSK ihraç etti21 Haziran 2022 Salı 15:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti