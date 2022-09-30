Afganistan'da bir okulda intihar saldırısı: 19 ölü, 27 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim merkezine düzenlenen intihar saldırısında, ilk belirlemelere göre 19 kişi ölürken 27 kişi de yaralandı.