Afganistan'da bir okulda intihar saldırısı: 19 ölü, 27 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim merkezine düzenlenen intihar saldırısında, ilk belirlemelere göre 19 kişi ölürken 27 kişi de yaralandı. Saldırının, "Kaj" adlı eğitim merkezinde üniversiteye giriş sınavının gerçekleştirildiği sırada meydana geldiği belirtildi.
HAZARALARIN YOĞUN YAŞADIĞI BÖLGE
Taliban'ın İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafy Takor, güvenlik ekiplerinin olay yerinde olduğunu söyleyerek, "Sivilleri hedef almak, düşmanın insanlık dışı gaddarlığını ve ahlaki standartlardan yoksun olduğunun kanıtıdır" dedi.
Saldırının, Hazaraların yoğun olarak yaşadığı ve Kabil'in güneybatısında yer alan Dasht-e-Barchi bölgesinde gerçekleştiği aktarıldı.
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