Afganistan'da camiye saldırı: 18 ölü, 23 yaralı

Afganistan'ın Herat kentinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda, 18 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında; Mawlawi Mujibur Rahman Ansari (Mevlevi Mucib Rahman Ensari) de var.

Afganistan'ın Herat kentindeki Gazargah Camii'nde cuma namazı sırasında patlama meydana gelmişti. Herat Vali Sözcüsü Hamidullah Mutawakkel patlamada 18 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı bildirdi. Mutawakkel, patlamanın bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini söyleyerek, cami imamı Mujib Rahman Ansari'nin ölüm haberini doğruladı.

Hayatını kaybedenler arasında; Taliban öncesi dönemde de Taliban'a yönelik sık sık destek açıklamalarıyla gündeme gelen din adamı Mawlawi Mujibur Rahman Ansari de var.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Ülkenin cesur ve din alimi Mawlawi Mujibur Rahman Ansari'nin cuma namazını kılarken din düşmanlarının korkakça saldırısı sonucu şehit olması talihsiz bir durumdur. Afganistan İslam Emirliği bu konudaki derin üzüntüsünü dile getirmekte ve bu büyük suçu işleyenlerin cezalandırılmasını istemektedir" dedi.

Saldırıyı ise; terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.