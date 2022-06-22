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Afganistan'da şiddetli deprem! Korkunç bilanço: Yüzlerce ölü var

Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükseldi. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, sarsıntının Pakistan ve Hindistan'da da hissedildiği kaydedildi.
Afganistan'da şiddetli deprem! Korkunç bilanço: Yüzlerce ölü var

Afganistan'da dün gece yerel saatle 01.24'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi. 

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu. Afgan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili görüntüler paylaşırken, kimi kullanıcılar can ve mal kayıplarının yüksek olabileceği endişesini ifade etti. Yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle 920 kişi yaşamını yitirdi.

DEPREMİ 119 MİLYON KİŞİ HİSSETTİ

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise yaptığı açıklamada depremin Pakistan, Afganistan ve Hindistan'da 119 milyon kişi tarafından hissedildiği duyuruldu. 

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Host ve Nangarhar bölgesinde de ölüm ve hasar meydana geldiği belirtildi. Fakat bölgede incelemelerin devam ettiği ve kapsamlı bir açıklamanın ise daha sonra yapılacağı duyuruldu.

DEPREM EN ÇOK ONLARI ETKİLEDİ

Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirdi.

BU YIL İKİNCİ DEPREMİ YAŞADILAR

Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

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