Afganistan'daki şiddetli depremde korkunç bilanço: Bin kişi öldü, binlerce yaralı var!

Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 1000'e, yaralı sayısı ise 1500'e yükseldi. Ölü sayısının daha da artmasından endişe edilirken, sarsıntının Pakistan ve Hindistan'da da hissedildiği kaydedildi.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi. Afganistan Devlet Haber Ajansı, şiddetli depremde en az 1000 kişinin öldüğünü, 1500 kişinin yaralandığını bildirdi.

ÖLÜ VE YARALILAR İÇİN PARA ÖDENECEK

Afet Yönetiminden Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı Mevlevi Şerafettin Müslim, hükümetin depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin Afgani (yaklaşık 1100 dolar), yaralananların ailelerine 50 bin Afgani ödeyeceğini söyledi.

Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirmişti.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve Kabil'den de bölgeye helikopterlerle destek gönderildiğini kaydetmişti.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu. Afganistanlılar; depremle ilgili görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yapılan resmi açıklamada ise; deprem nedeniyle 1000 kişinin yaşamını yitirdiği 1500 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

DEPREMİ 119 MİLYON KİŞİ HİSSETTİ

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise yaptığı açıklamada depremin Pakistan, Afganistan ve Hindistan'da 119 milyon kişi tarafından hissedildiği duyuruldu.

DEPREM EN ÇOK ONLARI ETKİLEDİ

Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirdi.

BU YIL İKİNCİ DEPREMİ YAŞADILAR

Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

PAKİSTAN'DA DA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Pakistan merkezli Geo News televizyonundaki habere göre, Afganistan'da meydana gelen deprem Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde de hissedildi.

Deprem sebebiyle Pakistan'ın Lakki Marvat bölgesinde bir kişi odasının tavanının çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), önce 6,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak güncellemişti.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.