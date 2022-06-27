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Afrika Birliği'nden İspanya'da göçmenlerin ölümü sonrası soruşturma çağrısı

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken ölen düzensiz göçmenlerle ilgili soruşturma açılması çağrısı yaptı.
Afrika Birliği'nden İspanya'da göçmenlerin ölümü sonrası soruşturma çağrısı

Muhammed, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüntülerinin şok edici ve endişe verici olduğunu kaydetti.

Ölümlerle ilgili derhal soruşturma başlatılması çağrısı yapan Muhammed, tüm ülkelerin, göçmenlere karşı uluslararası hukukun yükümlülüklerini getirmesi ve insan haklarını gözetmesi gerektiğini vurguladı.

Muhammed, göçmenlere karşı aşırı güç kullanımından uzak durulması gerektiğini belirterek, "Afrikalı göçmenlerin Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken maruz kaldığı şiddet ve aşağılayıcı muamele karşısında derin şok ve kaygı içindeyim." ifadesini kullandı.

37 göçmenin öldüğü iddia edilmişti

Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre uzunluğundaki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.

Fas hükümeti 18 göçmenin öldüğünü, aralarında Fas polisinin de olduğu 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras, bu olayda 37 göçmenin öldüğünü öne sürmüştü.

Düzensiz göçmenlerden 133'ü Melilla'ya geçmiş, İspanya tarafında da yaralılar olduğu açıklanmıştı.

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