Afyon Çay’da suya ve mezara yüzde 100 ile 300 zam teklifi

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde suya, mezara ve iş makineleri tarifelerine yüzde 100 ile 300 arasında zam yapılması istendi. Çay Belediyesi’nin bu teklifi CHP ve MHP’li meclis üyelerinin ret oylarıyla ertelendi. Teklif Ocak’ta yeniden oylanacak.

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi şok oranlarda su ve mezar zammı teklifiyle gündemde. Teklif edilen zam oranlarını gören Çay halkı adeta şok yaşıyor.

Çay ilçesinde suya, mezara ve iş makineleri tarifelerine yüzde 100 ile 300 arasında zam yapılması istendi. Çay Belediyesi’nin bu teklifi CHP ve MHP’li meclis üyelerinin ret oylarıyla ertelendi. Teklif Ocak’ta yeniden oylanacak.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, geçtiğimiz Cuma günü toplanan belediye meclisinde 2023 yılı gelir ve ücret tarifelerinde değişiklik yapılması görüşülürken, Belediye Başkanlığı yeni fiyat tekliflerini sundu.

SUYA 100, MEZARA 120, MAKİNELERE 300

Yönetim tonu 3.5 TL olan içme suyunun yüzde 100 artışla 7 TL’ye, 1200 TL olan 1 mezar ücretinin yüzde 120 artışla 2650 TL’ye yükseltilmesini, iş makineleri ücret tarifesinde de yüzde 300 oranında artış yapılmasını teklif etti.

CHP VE MHP’Lİ ÜYELERDEN RET

AK Partili Yönetimin bu teklifine CHP’li 3, MHP’li 1 meclis üyesi ret oyu kullandı. Çay Belediye Meclisi’nde 7 AK Parti, 3 CHP, 1 MHP’li olmak üzere 10 üye bulunuyor.

OCAK’TA YENİDEN OYLANACAK

Yönetimin bu zam teklifi, Cumhur İttifakı ortağı MHP’li üyenin de ret oyu vermesiyle şimdilik ertelenmiş oldu. Meclis’te teklifin Ocak ayında karara bağlanması kararlaştırıldı.

YÜZDE 51 İLE KAZANDI

Çay Belediyesi’nin suya ve mezara fahiş zam teklifi ülke genelinde konuşulmaya başlarken, internet kullanıcıları Çay Belediye başkanı kim, hangi partiden, Çay 2019 seçim sonuçlarına cevap arıyor.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri’nde Çay Belediye Başkanlığına yüzde 51 oyla AK Parti adayı Hüseyin Atlı seçildi. Bu ilçede CHP yüzde 26 ile ikinci olurken, MHP yüzde 13 oy aldı. Bu sonuçlarla Ak Parti 7, CHP 3, MHP 1 meclis üyeliği kazandı.

