  • BIST 3.020,01
  • Altın 1020
  • Dolar 18.0447
  • Euro 18.2422
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 31 °C
»

Afyonkarahisar'da 2 büyük zafer, aynı anda kutlandı

AFYONKARAHİSAR'da kutlanan Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı etkinlikleri, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yılı kutlamaları da eklenerek büyütüldü.
Afyonkarahisar'da 2 büyük zafer, aynı anda kutlandı

Dünya Okçular Konfederasyon Başkanı, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Afyonkarahisar'da yapılan Malazgirt Zaferi 951'inci Yılı Programı'nın basın toplantısı ile Büyük Taarruz'un 100'üncü Yılı programına katıldı. Programa Erdoğan'ın yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, il protokolü ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da konuşmacı olarak katıldı.

Afyonkarahisar'da olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Bilal Erdoğan, "Çok güzel tevafuklar var hayatta. Malazgirt ile Büyük Taarruz'un yıl dönümünün aynı güne gelmesi de bir ders niteliğindeki bu toprakları biz Malazgirt'te vatan yaptık ve 851 yıl sonra da demek ki buna kastedenleri önemli girişimlerinden birine şahit olduk. Yani 851 yıl sonra biz o iradeyi yeniden göstererek o Malazgirt ruhunu yeniden teyit etmek amacıyla bu toprakları bizden almak isteyenleri bir kez daha püskürttük ve Büyük Taarruz bu püskürtmelerden en büyük, en sonuncuların bir tanesi" diye konuştu.

Gençlere de seslenen Bilal Erdoğan, "Nasıl ki Büyük Taarruz başarılı olmasaydı bu toprakları bizden almaya çalışanlar başarılı olacaklardı. Biz bu topraklarda bin yıldır varız, bu topraklar bize bin yıldır vatan, diye bu toprakları bizden almak isteyenlerin, bu topraklarda gözü olanların bu emellerinden vazgeçeceklerini asla düşünmemeliyiz. O gün, 100 yıl önce işte Yunan, arkasına Batı ittifakını alarak o zaman işte İngiltere'ydi, Fransa'ydı, İtalya'ydı, bu topraklardaki emellerini gerçekleştirmek istedi. Hamdolsun başarısız oldu ama bu emellerinden vazgeçmediklerini çok şükür ki hatırlatıyorlar, çok şükür ki yine kamuoyunda takip edebiliyoruz. Onun için bu tevafukla bu mesajı kamuoyuna tekrar hatırlatmak istiyoruz. Biz Malazgirt'in 951'inci yıl dönümünü anarken, hatırlarken, Alpaslan'ı gençlerimize anlatırken tabi ki 1922, 26 Ağustos Kocatepe'den başlayan Büyük Taarruz'un da ne kadar bağlantılı ne kadar birbirinden ayrılmaz iki tarihi dönüm noktası olduğunu hatırlayacağız, gençlerimize hatırlatacağız" dedi. 

Basın toplantısının ardından Bilal Erdoğan ve protokol üyeleri, ok atarak etkinliğe katıldı. Etkinlikte yapılan okçuluk yarışmasında derece alan sporculara ödülleri, Erdoğan ve protokol üyeleri tarafından verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz'ü kabul etti17 Ağustos 2022 Çarşamba 22:20
  • ABD Büyükeçiliği: Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atayacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:06
  • Bakan Ersoy, Barbarlık Müzesi açılış törenine katıldı17 Ağustos 2022 Çarşamba 18:08
  • YÖK Başkanı Özvar'dan vakıf üniversitelerine 'indirim' çağrısı17 Ağustos 2022 Çarşamba 18:07
  • Bakan Akar ve Malezya Kralı Şah'tan savunma sanayisi şirketine ziyaret17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:10
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:13
  • MSB: Pençe- Kaplan bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:11
  • Hak İş'ten "Sendikalı kadın, güçlü kadın" programı17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:54
  • Çankırı'da tuzdan saha yapılıp üzerinde futbol oynandı17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:51
  • Yabancılar en çok Antalya'dan konut aldı17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti