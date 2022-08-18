Afyonkarahisar'da 2 büyük zafer, aynı anda kutlandı

AFYONKARAHİSAR'da kutlanan Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı etkinlikleri, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yılı kutlamaları da eklenerek büyütüldü.

Dünya Okçular Konfederasyon Başkanı, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Afyonkarahisar'da yapılan Malazgirt Zaferi 951'inci Yılı Programı'nın basın toplantısı ile Büyük Taarruz'un 100'üncü Yılı programına katıldı. Programa Erdoğan'ın yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, il protokolü ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da konuşmacı olarak katıldı.

Afyonkarahisar'da olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Bilal Erdoğan, "Çok güzel tevafuklar var hayatta. Malazgirt ile Büyük Taarruz'un yıl dönümünün aynı güne gelmesi de bir ders niteliğindeki bu toprakları biz Malazgirt'te vatan yaptık ve 851 yıl sonra da demek ki buna kastedenleri önemli girişimlerinden birine şahit olduk. Yani 851 yıl sonra biz o iradeyi yeniden göstererek o Malazgirt ruhunu yeniden teyit etmek amacıyla bu toprakları bizden almak isteyenleri bir kez daha püskürttük ve Büyük Taarruz bu püskürtmelerden en büyük, en sonuncuların bir tanesi" diye konuştu.

Gençlere de seslenen Bilal Erdoğan, "Nasıl ki Büyük Taarruz başarılı olmasaydı bu toprakları bizden almaya çalışanlar başarılı olacaklardı. Biz bu topraklarda bin yıldır varız, bu topraklar bize bin yıldır vatan, diye bu toprakları bizden almak isteyenlerin, bu topraklarda gözü olanların bu emellerinden vazgeçeceklerini asla düşünmemeliyiz. O gün, 100 yıl önce işte Yunan, arkasına Batı ittifakını alarak o zaman işte İngiltere'ydi, Fransa'ydı, İtalya'ydı, bu topraklardaki emellerini gerçekleştirmek istedi. Hamdolsun başarısız oldu ama bu emellerinden vazgeçmediklerini çok şükür ki hatırlatıyorlar, çok şükür ki yine kamuoyunda takip edebiliyoruz. Onun için bu tevafukla bu mesajı kamuoyuna tekrar hatırlatmak istiyoruz. Biz Malazgirt'in 951'inci yıl dönümünü anarken, hatırlarken, Alpaslan'ı gençlerimize anlatırken tabi ki 1922, 26 Ağustos Kocatepe'den başlayan Büyük Taarruz'un da ne kadar bağlantılı ne kadar birbirinden ayrılmaz iki tarihi dönüm noktası olduğunu hatırlayacağız, gençlerimize hatırlatacağız" dedi.

Basın toplantısının ardından Bilal Erdoğan ve protokol üyeleri, ok atarak etkinliğe katıldı. Etkinlikte yapılan okçuluk yarışmasında derece alan sporculara ödülleri, Erdoğan ve protokol üyeleri tarafından verildi.